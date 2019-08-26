Иркутск и остров Ольхон свяжет регулярный авиарейс

Из Иркутска на остров Ольхон теперь можно добраться всего за сорок минут. А ледостав — уже не проблема. В сентябре в аэропорт, расположенный рядом с поселком Хужир, снова полетят самолеты. Уже проведен первый технический рейс, передает ГТРК "Иркутск".

Пассажиры готовятся сесть в Ан-28, который через каких-то сорок минут высадит их на острове "хорошей погоды". Ольхон получил такое название от авиаторов, из-за своих климатических особенностей. Самолет набирает скорость и легкостью взмывает в пасмурное небо Иркутска.

Этот полет — технический. Однако очень скоро из областного центра буду запущены регулярные рейсы. А пока на борт судна взяли только авиационных специалистов и почетных пассажиров — ветеранов авиации.

На Ольхон Веньямин Проклин летал еще в 70-е годы 20 века. "Наконец-то мы стали свидетелями такого приятного события. Возрождение рейсов на остров необходимо не только для местных жителей, но и для туристов", — отметил ветеран авиации Вениамин Проклин.

Регулярное сообщение с Ольхоном прервалось более сорока лет назад. В период ледостава единственный населённый остров на Байкале оказывается полностью изолирован. На протяжении месяца пять населенных пунктов и более полутора тысяч жителей — полностью отрезаны от мира.

Полет прошел на относительно небольших высотах — от трехсот до трех тысяч метров. Воздушное судно пролетает под облаками. И это отличный шанс насладиться видами Байкала. Пока на большей части региона льют дожди, над озером светит яркое солнце. Пока большую часть региона заливают дожди, над Байкалом светит яркое солнце. Бирюзовая водная гладь растянулась на несколько сотен километров. Пассажиры едва успевают делать фотографии.

Вскоре самолёт приземлился на аэродроме деревни Харанцы. Где его встретили местные жители. Для них возобновление регулярных рейсов — важное событие. "Раньше к нам летали Ан-2. Было очень удобно. Билет стоит 11 рублей, и через 1,5 часа — ты уже в Иркутске, — рассказал житель деревни Халгай Анатолий Уланов.

Взлётную полосу аэродрома посёлка Харанцы полностью подготовили для приема судов. В октябре появится светосистема для ночных полётов. А открытие регулярных рейсов из Иркутска на Ольхон намечено на середину сентября. Для повышения качества обслуживания пассажиров в воздушной гавани будет построен терминал.

"Следующим этапом станет показательный полёт изу Хужира в Улан-Удэ. Нам кажется, что этот рейс будет пользоваться популярностью", — заявил гендиректор авиакомпании "Сибирская лёгкая авиация" Андрей Богданов.

В планы предприятия также открытие туристического рейса из Иркутска по маршруту Хужир — Северобайкальск и Усть-Баргузин. Для этих целей уже начали готовить вместительный авиалайнер Л-410.