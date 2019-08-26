"Спартак" рассматривает кандидатуру чешского хавбека Краля

Московский "Спартак" продолжает поиски опорного полузащитника и после срыва трансфера хавбека "Ниццы" Адриана Тамеза в очередной раз готов обратиться к пражской "Славии", надеясь переманить игрока сборной Чехии Алекса Краля. 20 дней назад пражане ответили на подобное обращение отказом.

Тем не менее, "красно-белые" по-прежнему заинтересованы в трансфере 21-летнего полузащитника-универсала, который может сыграть и на позиции центрального защитника. По информации Betting Insider, "Спартак" направил "Славии" предложение в размере 7 млн евро.

При этом, как считают эксперты, пражский клуб откажется продавать игрока, если сумеет пройти в групповой этап Лиги чемпионов.