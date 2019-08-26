Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" согласовывает с работой музея новое расписание богослужений, передает "Интерфакс".

Как заявил в понедельник директор учреждения Юрий Мудров, пока есть два расписания богослужений. В настоящее время решается вопрос, как сделать, чтобы было удобно и посетителям, и прихожанам.

На странице прихода в соцсети "ВКонтакте", с 1 сентября 2019 года в Исаакиевском соборе изменяется время начала богослужений: 10:00 — литургия, 17:00 — вечернее богослужение.

Однако накануне в пресс-службе Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" заявили, что руководство музея не согласовывало время начала богослужений.