Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

Учебный самолет ВВС Испании разбился во время тренировочного полета на юго-востоке страны, сообщает El Mundo. Свидетелями крушения стали сотни туристов, снявшие падение на видео.

ЧП произошло около 09:30 утра 26 августа близ песчаной косы Ла-Манга в провинции Мурсия. На кадрах видно, как самолет C101 стремительно снижается и фактически врезается в воду. Судя по записи, пилот до последнего пытался избежать крушения, и ему удалось выровнять учебную машину, но уже не хватило высоты.

В то же время официальные представители академии ВВС страны (AGA) утверждают, что пилоту удалось катапультироваться. Сейчас его поисками заняты несколько кораблей, хотя самолет упал в паре сотен метров от берега.

О причинах инцидента пока нет никакой информации.