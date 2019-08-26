Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

Следствие оценивает в сумму более 27 миллиардов рублей стоимость арестованного имущества Михаила Абызова. Об этом на заседании Мосгорсуда сообщил представитель Следственного комитета России. Он попросил суд приобщить соответствующую справку к материалам дела.

Ранее адвокаты заявляли, что стоимость арестованных активов и имущества по уголовному делу Абызова превышает 20 миллиардов рублей. Речь идет о наличных деньгах, обнаруженных при обысках, счетах экс-министра и его близких, недвижимости, акциях и прочих ценных бумагах. Это в пять раз больше размера предполагаемого ущерба (он оценивается следствием в 4 миллиарда). В связи с этим адвокаты настаивают на незаконности таких обеспечительных мер.

Адвокат Александр Аснис заявил "Интерфаксу", что "целью арестов является не защита мнимых интересов мнимых потерпевших, а прямое давление на Абызова и предприятия, имущество которых арестовывается".

Ранее суд продлил Абызову арест до 25 октября. Бывший министр по делам Открытого правительства обвиняется в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей. Вину Абызов не признает.