Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

Скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах не помешал оперному певцу Пласидо Доминго сорвать овации на Зальцбургском фестивале. Тенор исполнил партию в опере Джузеппе Верди "Луиза Миллер". Публика аплодировала стоя в течение нескольких минут. После концерта его также горячо встретили на улице преданные поклонники, сообщает телеканал "Россия 24".

Ранее сразу девять женщин — восемь певиц и одна танцовщица — рассказали, что стали жертвами сексуальных домогательств со стороны всемирно известного тенора. По их словам, эти случаи происходили в разное время с конца 80-х годов. Сам Пласидо Доминго все обвинение в свой адрес отрицает.

Тем не менее, после прозвучавших обвинений оперный театр Сан-Франциско и Симфонический оркестр Филадельфии отменили участие певца в запланированных концертах.

Между тем, президент Зальцбурского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер наоборот встала на защиту певца и обещала, что все выступления пройдут по графику. Следующий концерт запланирован на 31 августа.