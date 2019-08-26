Холодное лето может способствовать раннему приходу эпидемии гриппа

Холодное лето с небольшим количеством солнечных дней может привести к снижению иммунитета, что отрицательно скажется на здоровье россиян осенью. В частности, по этой причине может раньше обычного начаться и эпидемия гриппа, считает аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В беседе с News.ru специалист пояснил, что пасмурная погода может способствовать нарастанию дефицита витамина D3, который тесно связан с работой иммунной системы. Он вырабатывается под воздействием солнечных лучей на кожу человека. Поэтому летом обычно происходить процесс накопления витамина D3 в организме, а к середине зимы его уровень падает до самых низких значений. Однако, если летом по каким-то причинам накопления не произошло, иммунитет может начать страдать раньше обычного, пояснил врач.

Для восполнения витамина D3 иммунолог рекомендовал чаще бывать на солнце, пропить соответствующий поливитаминный комплекс, а также включить в рацион овощи и фрукты.

При этом специалисты предупреждают, что ярких симптомов, сигнализирующих о дефиците именно витамина D в организме, как правило, не бывает. Чтобы определить, действительно ли у человека есть дефицит витамина D, нужно сдать анализ.