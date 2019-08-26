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26 августа 201912:53

Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

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Два человека погибли, еще двое получили тяжелые травмы в результате взрыва гранаты в Находке. Корреспондент "Вести: Приморье" побывал на месте происшествия.

ЧП произошло около шести часов вечера по местному времени 26 августа на первом этаже в доме 16 по Заводской улице. По предварительным данным, за пару дней до этого владелец квартиры нашел гранату, а сегодня вместе с приятелями попытался ее разобрать. Эксперимент завершился взрывом и гибелью двух человек, еще двоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

"Хлопок такой. Мы думали, что, может быть, баллон взорвался. Но он такой глухой был", — рассказали соседи.

Полицейские сейчас опрашивают мужчину, который выпивал в компании "исследователей", но в момент взрыва находился в соседней комнате и не пострадал.

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