Момент крушения самолета Ан-2 в Австрии попал на видео

Появилось видео, запечатлевшее инцидент с участием самолета Ан-2, произошедший в минувшую пятницу, 23 августа, на аэродроме неподалеку от австрийского города Гмунден.

Судя по кадрам, сделанным одним из очевидцев, пилот воздушного судна коснулся земли вне полосы и сломал одну из стоек шасси.

Затем биплан подбросило, он оказался на ВПП, и вскоре выкатился за ее пределы, завалившись на крыло.

На борту самолета 1974 года выпуска находились четыре человека, никто из них не пострадал.