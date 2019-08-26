"Динамо" хочет приобрести Джованни Симеоне

Московское "Динамо" намерена приобрести нападающего "Фиорентины" Джованни Симеоне. Однако сам аргентинец пока не горит желанием играть в Российской премьер-лиге.

"Динамо" сделало "Фиорентине" предложение, и итальянский клуб готов его рассмотреть. Динамовцы предлагают Симеоне более выгодные условия. Но сам 24-летний футболист пока намерен остаться в Италии, сообщает Чемпионат.com.

Сын известного тренера Диего Симеоне Джованни перешел в "Фиорентину" из "Дженоа" в 2017 году. Контракт аргентинца с флорентинцами рассчитан до 2023 года, а его стоимость оценивантся в 20 миллионов евро.