Песков: присоединение России к G7 - не самоцель

Россия не навязывает свое участие в клубе стран G7, но и не отказывается от взаимодействия с ее участниками. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что для России участие в "семерке" не является самоцелью. По его словам, Владимир Путин — сторонник налаживания отношений со всеми странами-участниками "семерки". Сейчас у России есть позитивные контакты с Японией, Италией, Францией, Германией, входящими в G7.

"Несмотря на определенные разногласия, которые существуют с этими странами, на разных уровнях продолжается и развивается диалог, что помогает минимизировать недоверие и разногласия, помогает искать развязки не в конфронтации, а в диалоге", — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что невозможно вернуться в "семерку" только по приглашению одной страны, для этого необходимо общее решение, передает "Интерфакс".



В Биарицце прошел 45-й саммит G7. Во время саммита президент США Дональд Трамп заявил, что ведется работа над возвращением России в G7. Он сообщил также, что Владимир Путин "вполне вероятно" будет приглашен на следующую встречу "Большой семерки". После этого в газете Guardian вышла статья, в которой сообщалось, что участники саммита чуть не рассорились по вопросу о приглашении России в клуб.