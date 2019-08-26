Кремль: отсутствие нового договора по СНВ приведет к губительным последствиям

Если Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений не будет продлен, то будет нанесен урон мировой стабильности. Все человечество останется без единственного документа, который регулирует эту сферу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Несмотря на это, Соединенные Штаты не проявляют какого-то интереса к диалогу по СНВ, пишет агентство РИА Новости. Они ни за продление, ни за расторжение соглашения. На последней встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин в очередной раз призвал начать обсуждение Договора. Однако никакого ответа так и не получил.

Напомним, Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и через год вступил в силу. Документ обязывает Россию и США сократить количество ядерных боеголовок до 1550 единиц, а число носителей для них до 700 единиц.



Ранее Соединенные Штаты объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. После чего сразу же провели испытания сухопутной версии крылатой ракеты Tomahawk, которую запрещал ДРСМД.