В Новосибирской области начались крупные командно-штабные учения ракетных войск

Подняты по тревоге. Крупные учения ракетных войск стратегического назначения стартовали в Новосибирской области. Известно, что тренировки продлятся несколько дней. За событиями наблюдает и съемочная группа ГТРК "Новосибирск".

Крупные командно-штабные учения ракетных войск начались сегодня утром с телеграммой, которая поступила в штаб дивизии в 9 утра. По плану Главного управления контрольно-надзорной деятельности Министерства обороны, дивизия сегодня приведена в высшую степень боевой готовности.

Нашей съемочной группе удалось увидеть начало этого процесса, а именно — поднятие роты по тревоге. Бойцы за достаточно короткое время получили все оборудование, обмундирование и оружие, и к расположению сейчас стягивают технику. Их задача — укомплектовать машины, после чего, все дальнейшие инструкции будут озвучены уже на плацу.

"Мы будем следить за тем, что здесь будет происходить и дальше. Отмечу, что эти командно-штабные учения рассчитаны на несколько дней. О том, каким будет их дальнейший график, нам пока не сообщают, но о их ходе мы будем рассказывать и дальше, в следующих прямых эфирах”, — передает корреспондент Максим Шевченко.