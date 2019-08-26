Разъяреный водитель специально сбил своих обидчиков. Видео

В ночь на понедельник водитель легковушки в Алма-Ате специально сбил на трех своих обидчиков.

Аварии, по свидетельствам очевидцев, предшествовала ссора между двумя компаниями подвыпивших людей. Словесный конфликт перешел в рукопашную, после чего два участника противостояния сели в машины и стали таранить своих оппонентов.

Издание Nur.kz, сообщает, что пострадали три человека, получившие травмы конечностей и ушибы головного мозга. По информации издания, полицейские уже установили личности участников конфликта и возбудили дело сразу по трем статьям уголовного кодекса республики Казахстан.