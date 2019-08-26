Экс-сотрудник университета "Синергия", сбивший двух женщин, сядет на 6 лет

Бывший сотрудник университета "Синергия" Михаил Исаханов, сбивший на автомобиле BMW двух женщин, в том числе беременную — насмерть, приговорен Савеловским судом Москвы к шести годам заключения, передает РИА Новости.

По словам адвоката Андрея Мишонова, представлявшего интересы мужа погибшей, Исаханов виновным признавать отказался.

Прокурор запросил для Исаханова 6 лет 10 месяцев колонии общего режима и требовал лишить его водительских прав на три года после освобождения​​​.

Он поддержал иски потерпевших о компенсации вреда — по 5 миллионов матери и мужу погибшей, а также 2 миллиона второй пострадавшей.

Исаханов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также лихач должен выплатить по 2,5 миллиона рублей компенсации морального вреда матери и мужу погибшей и миллион рублей второй пострадавшей.

Как сообщалось, в июне прошлого года на улице Верхняя Масловка, серьезно превысив скорость, злоумышленник насмерть сбил беременную девушку, еще одна женщина попала в реанимацию.

Согласно экспертизе, его BMW неслась со скоростью не менее 87 и не более 104 километров в час при разрешенных 60.

По словам другого адвоката, потерпевших Станислава Мальцева, Исаханов отказался после аварии от медицинского освидетельствования, "вину свою не признал и не оказал помощь пострадавшим".

В "Синергии" сразу после аварии заявили, что Исаханов "уволен и сотрудником университета больше не является" и выразили соболезнования семье погибшей девушки.