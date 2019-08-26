Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Ушла из жизни тревел-блогер Олеся Сацункевич. Сообщение о смерти появилось на ее странице в социальной сети Instagram. 4 сентября девушке должно было исполнится 33 года.

Сообщается, что 11 августа во время отдыха на острове Бали девушка попала в аварию и получи травму головы: ушиб и отек мозга. В местной больнице состояние Олеси ухудшилось, она впала в кому, после чего ее перевезли в Москву.

Столичные врачи при поддержке коллег из НИИ Бурденко и НМИ Склифосовского несколько дней боролись за жизнь блогера, однако так и не смогли ее спасти.