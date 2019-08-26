Вести.Ru продолжают спецпроект с голосованиями в соцсетях

Вести.Ru продолжают информационно-развлекательный проект в социальных сетях. Каждую неделю в нашей группе ВКонтакте мы проводим опрос, по итогам которого готовим инфографику.

Последние опросы при поддержке ВК были посвящены темам дружбы, дресс-коду на работе и любимым супам. Последний опрос вызвал наибольший резонанс: бесспорным лидером рейтинга любимых супов стал борщ, но в комментариях люди оставили множество сообщений с названиями первых блюд, не вошедших в число вариантов при голосовании.

Опрос про супы стал бесспорным лидером и по количеству проголосовавших – в нем приняли участие 4 281 пользователь, еще 133 – оставили комментарии.

Поучаствовать в следующих опросах вы можете в нашей группе ВКонтакте.