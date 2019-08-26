Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 августа 201915:59

Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

Известная актриса Ёла Санько родилась в семье Героя Советского Союза генерала-артиллериста Ивана Санько. Ее мама Елена Дмитриевна была театральной актрисой.

Свое необычное имя она получили благодаря Новому году – ее родители познакомились во время войны на новогоднем празднике.

"Мама рассказывала, как делала из каких-то тряпочек, ниточек и веревочек новогодние игрушки для их первой елки, — рассказывает Ёла. – И в честь этой первой елочки меня и назвали. Еще лет десять после окончания войны на новогоднем столе у родителей всегда было то же, что и в 1943 году".

В свидетельстве о рождении ее записали как Ёла, а дома называли Ёлкой. Она была первым ребенком в семье. После нее родились еще две ее младшие сестры.


После школы Ёла решила пойти по стопам мамы и поступила в театральное училище имени Щукина. По окончании училища она играла в Театре имени Пушкина, в Театре на Малой Бронной. Также она начала сниматься в кино. Известность Ёле принесла роль пани Ванды в телеспектакле "Кабачок "13 стульев".

Еще в театральном институте Ёла познакомилась с Яном Арлазоровым. Они поженились и прожили вместе 12 лет, но это был очень трудный брак. Сейчас актриса говорит, что они любили друг друга, но не очень подходили: "Поэтому и радость друг другу подарили и взаимно намучили".

Когда их дочери Алене исполнилось всего четыре месяца, Ёла ушла от мужа и переехала во Львов. Причем город выбрала случайно. Друзья Арлазорова говорят, что для него уход жены стал трагедией, от которой он так и не оправился.

Что только о ней ни говорили и ни писали после их расставания — что она сбежала от Яна с каким-то режиссером, что это она настроила дочь против отца. Но Ёла говорит, что никогда не препятствовала встречам отца с дочерью. По ее словам, просто Ян не умел общаться с людьми.

"Поэтому он прожил, к сожалению, несчастливую жизнь, хоть и был безгранично талантлив", — говорит актриса.

Кто стал вторым мужем актрисы? Правда ли, что он ревновал ее к карьере и из-за этого она его бросила? Почему так и не сложились отношения Арлазорова с дочерью? Была ли Алена на похоронах отца? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

Сейчас

15:23

Россиянку убило камнем на Фудзияме

15:16

Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

15:11

Родовое село Кадыровых переименовано

14:12

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

13:50

Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения

13:11

Песков: присоединение России к G7 - не самоцель

12:39

Посол России в Великобритании освобожден от обязанностей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

1 час назад
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

31 минута назад
Аэропорт Жуковский построит дополнительную защиту от птиц

Аэропорт Жуковский построит дополнительную защиту от птиц

11 минут назад
Песков о Северодвинске: сигналов от иностранных станций по поводу радиоактивного загрязнения не поступало

Песков о Северодвинске: сигналов от иностранных станций по поводу радиоактивного загрязнения не поступало

2 часа назад
Двое в черном среди бела дня застрелили женщину в шведском Мальмё

Двое в черном среди бела дня застрелили женщину в шведском Мальмё

1 час назад
Кому выгодна торговая война США и Китая: 10 стран

Кому выгодна торговая война США и Китая: 10 стран

4 часа назад
Россиянку убило камнем на Фудзияме

Россиянку убило камнем на Фудзияме

27 минут назад
Петр Мамонов перенес операцию на сердце

Петр Мамонов перенес операцию на сердце

1 час назад
Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

12 минут назад
Прощай, Центарой! Родовое село Кадыровых переименовано

Прощай, Центарой! Родовое село Кадыровых переименовано

31 минута назад
Новый проект ФИФА: футбольных судей заменят роботами

Новый проект ФИФА: футбольных судей заменят роботами

1 час назад
Это - атмосфера: джазовый фестиваль в Коктебеле восхитил зарубежных музыкантов

Это - атмосфера: джазовый фестиваль в Коктебеле восхитил зарубежных музыкантов

33 минуты назад
Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

3 часа назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

1 час назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

7 часов назад
Умер старейший подводник России

Умер старейший подводник России

6 минут назад
Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

43 минуты назад
Водитель, сбивший двух женщин на тротуаре, отправится в колонию на шесть лет

Водитель, сбивший двух женщин на тротуаре, отправится в колонию на шесть лет

44 минуты назад
Почему диабет повышает риск развития рака

Почему диабет повышает риск развития рака

1 час назад
Фестиваль Koktebel Jazz Party. Фотолента

Фестиваль Koktebel Jazz Party. Фотолента

1 час назад
Что показали в первом трейлере ремейка "Леди и Бродяги"

Что показали в первом трейлере ремейка "Леди и Бродяги"

1 час назад
Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

1 час назад
Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

2 часа назад
Tesla в России может подешеветь вдвое: электромобилям хотят вернуть льготы

Tesla в России может подешеветь вдвое: электромобилям хотят вернуть льготы

3 часа назад
Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

3 часа назад
Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

3 часа назад
Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

3 часа назад
Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

3 часа назад
Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

3 часа назад
В Москве можно будет посетить Колизей

В Москве можно будет посетить Колизей

3 часа назад
Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

4 часа назад
Чемпионы мира по Dota 2 выиграли $15,6 млн

Чемпионы мира по Dota 2 выиграли $15,6 млн

4 часа назад
Как секс без презерватива защищает от ВИЧ

Как секс без презерватива защищает от ВИЧ

4 часа назад
"Что из того, что мы дежурим?": врачи отказались помогать девушке с отеком легких

"Что из того, что мы дежурим?": врачи отказались помогать девушке с отеком легких

4 часа назад
В Подмосковье придут первые заморозки

В Подмосковье придут первые заморозки

4 часа назад
Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

4 часа назад
Полицейский подобрал на трассе двух собак и вернул их хозяину

Полицейский подобрал на трассе двух собак и вернул их хозяину

5 часов назад
Тюнинга не будет: Alpina не хочет иметь дело с "неправильными" BMW

Тюнинга не будет: Alpina не хочет иметь дело с "неправильными" BMW

5 часов назад
8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

5 часов назад
В британской психбольнице сфотографировали привидение

В британской психбольнице сфотографировали привидение

5 часов назад
Вести.net: производители образовательной электроники Sphero и littleBits объединяются

Вести.net: производители образовательной электроники Sphero и littleBits объединяются

5 часов назад
В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек

В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек

5 часов назад
На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет &#8211; обойдется дешевле "Ауруса"

На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет – обойдется дешевле "Ауруса"

6 часов назад
Шел под колеса без оглядки: смертельная авария в Смоленске попала на видео

Шел под колеса без оглядки: смертельная авария в Смоленске попала на видео

6 часов назад
Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

6 часов назад
10 регионов России, где чаще всего берут ипотеку

10 регионов России, где чаще всего берут ипотеку

6 часов назад
Гризманн в "Барселоне" взял на себя роль Месси и Суареса

Гризманн в "Барселоне" взял на себя роль Месси и Суареса

7 часов назад
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

7 часов назад
Есть стыковка: "Союз" "перепарковался" на модуль МИМ2

Есть стыковка: "Союз" "перепарковался" на модуль МИМ2

9 часов назад
Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку