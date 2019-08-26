Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

Известная актриса Ёла Санько родилась в семье Героя Советского Союза генерала-артиллериста Ивана Санько. Ее мама Елена Дмитриевна была театральной актрисой.

Свое необычное имя она получили благодаря Новому году – ее родители познакомились во время войны на новогоднем празднике.

"Мама рассказывала, как делала из каких-то тряпочек, ниточек и веревочек новогодние игрушки для их первой елки, — рассказывает Ёла. – И в честь этой первой елочки меня и назвали. Еще лет десять после окончания войны на новогоднем столе у родителей всегда было то же, что и в 1943 году".

В свидетельстве о рождении ее записали как Ёла, а дома называли Ёлкой. Она была первым ребенком в семье. После нее родились еще две ее младшие сестры.



После школы Ёла решила пойти по стопам мамы и поступила в театральное училище имени Щукина. По окончании училища она играла в Театре имени Пушкина, в Театре на Малой Бронной. Также она начала сниматься в кино. Известность Ёле принесла роль пани Ванды в телеспектакле "Кабачок "13 стульев".

Еще в театральном институте Ёла познакомилась с Яном Арлазоровым. Они поженились и прожили вместе 12 лет, но это был очень трудный брак. Сейчас актриса говорит, что они любили друг друга, но не очень подходили: "Поэтому и радость друг другу подарили и взаимно намучили".

Когда их дочери Алене исполнилось всего четыре месяца, Ёла ушла от мужа и переехала во Львов. Причем город выбрала случайно. Друзья Арлазорова говорят, что для него уход жены стал трагедией, от которой он так и не оправился.

Что только о ней ни говорили и ни писали после их расставания — что она сбежала от Яна с каким-то режиссером, что это она настроила дочь против отца. Но Ёла говорит, что никогда не препятствовала встречам отца с дочерью. По ее словам, просто Ян не умел общаться с людьми.

"Поэтому он прожил, к сожалению, несчастливую жизнь, хоть и был безгранично талантлив", — говорит актриса.

Кто стал вторым мужем актрисы? Правда ли, что он ревновал ее к карьере и из-за этого она его бросила? Почему так и не сложились отношения Арлазорова с дочерью? Была ли Алена на похоронах отца? Ответы на эти и другие вопросы — в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".