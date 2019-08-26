Петр Мамонов перенес операцию на сердце

Госпитализированному с инфарктом актеру Петру Мамонову сегодня утром провели операцию.

"По словам врачей, после операции состояние Петра Николаевича стабильное, а по моему мнению, так даже и лучше, потому что он отправил меня в магазин за продуктами, которые ему хочется поесть в больнице", — рассказала "Интерфаксу" его жена Ольга Мамонова.

Актеру стало плохо в ночь на 24 августа. В это время он находился в своем доме в деревне, в 140 километрах от столицы. Супругам удалось добраться до Москвы на машине и уже там вызвать скорую. Петр Мамонов был экстренно доставлен в Первую градскую больницу с диагнозом инфаркт миокарда.

В больнице его состояние стабилизировалось, он даже попросил супругу принести в палату диски с любимыми проповедями.

68-летний Петр Мамонов является основателем и лидером андеграундной группы "Звуки Му". Он также известен по фильмам "Такси-блюз", "Царь", "Шапито-шоу", "Иерей-сан". А главная роль в картине "Остров" принесла ему множество наград.