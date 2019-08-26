Сергей Матвеев: "Краснодар" сможет пройти "Олимпиакос"

Во вторник "Краснодар" проведет ответный матч четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом". В первой встрече, проходившей в Пирее, краснодарцы проиграли 0:4.

Результат первой встрече делает шансы "Краснодара" на попадание в групповой турнир Лиги Европы иллюзорными. Однако главный тренер российского клуба Сергей Матеев считает, что его команда способна выйти победителем в двухраундовом противостоянии. ""Ситуация заставляет нас идти на риски, надеемся, что у нас получится хороший старт в первом тайме. Те, кто верят в нашу команду, — это не сумасшедшие люди. Конечно, нам нужно завтра совершить чудо, главное, чтобы были зрители, которые пришли бы нас поддержать. Нам придется нелегко, вскрывая оборону "Олимпиакоса", тут понадобится не только мастерство наших футболистов, но и удача. Главное, чтобы мы повели в первом тайме, даже один мяч даст нужный посыл для победы. Они забили свой мяч в первом тайме, и все решилось потом за 10 минут во втором", — приводит слова Матвеева ТАСС.

Матвеева поддержал нападающий "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов. "Нет ничего невозможного. Есть много случаев, когда команды совершали камбэки. Нам надо выйти с полной отдачей, выложиться по максимуму, чтобы после игры мы могли сказать, что сделали все возможное для победы. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем идти вперед", — заявил Сулейманов.