Новый проект ФИФА: футбольных судей заменят роботами

Международная федерация футбола продолжает работу в направлении модернизации игры с помощью новейших технологий. Вслед за массовым внедрением систем видеоповторов (VAR), ФИФА намерена рассмотреть замену боковых судей на специальных роботов.

Инсайдеры британского издания The Mirror сообщили, что один из высокопоставленных представителей высшего футбольного ведомства заявил, что ФИФА прорабатывает идею замены лайнсменов робототехническими устройствами и изучает возможность ее внедрения в ближайшем будущем.

При этом существует понимание, как с помощью специальной техники определять, например, положение "вне игры", но вот как робот сможет справиться с такой обязанностью лайнсмена, как помощь главному судье в определении игровых нарушений – толчков, блокировок и пр., — пока не очень ясно. Впрочем, в новости не говорится ни слова о сроках, в которые роботы-лайнсмены могли бы дебютировать в футболе.