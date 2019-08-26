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26 августа 201915:27 Андрей Ященко

Водитель, сбивший двух женщин на тротуаре, отправится в колонию на шесть лет

Водитель, сбивший двух женщин на тротуаре, отправится в колонию на шесть лет

Шесть лет лишения свободы: такой приговор Савеловский суд Москвы вынес по делу Михаила Исаханова, который прошлым летом сбил на тротуаре двух женщин. Одна из них была беременной — ни ее, ни ребенка спасти не удалось. Другая пострадавшая получила тяжелые травмы. В крови обвиняемого эксперты нашли наркотики.

Целых пять минут судья перечислял только те травмы, которые получили жертвы этой страшной аварии. Автомобиль Исаханова в прямом смысле проехался по пешеходам, которые стояли на тротуаре. Наталья Львова и Варвара Бойко оказались зажаты под кузовом автомобиля. Сверху на них еще и стекало раскаленное машинное масло. Евгений — муж Натальи Львовой — как раз должен был везти жену в роддом. Она была на девятом месяце беременности. Ни ее, ни ребенка врачам спасти не удалось.

"Мы готовились, и сперва не сразу получилось, но ребенка давно планировали, это был долгожданный ребенок. Наташа купила все вещи до года, мы вообще все купили, коляску уже выбрали, осталось ее купить. Очень ждали, Наташа очень хотела быть мамой. До этого у меня была жизнь, а после ее нет", — говорит Евгений Львов.

Варваре Бойко выжить удалось чудом, она перенесла несколько сложнейших операций. Реабилитация продлилась больше года, только теперь она может ходить без посторонней помощи.

Авария произошла 18 июня прошлого года на Верхней Масловке. Автомобиль Исаханова на огромной скорости вылетел в тротуар и сбил людей. Экспертиза показала: в тот момент он находился в состоянии наркотического опьянения. Однако сам Исаханов это категорически отрицает.

- Вы употребляли наркотики перед тем, как сесть за руль?
- Конечно, нет. У меня вечером пары у детей были, какие наркотики?
- Почему экспертиза показала другое?
- Спросите у экспертов.

Также он уверял, что якобы потерял управление, так как его подрезал другой автомобиль. Однако судья таким аргументам не поверил и приговорил Исаханова к шести годам колонии общего режима. Кроме того он должен выплатить по два с половиной миллиона рублей мужу и матери погибшей Натальи Львовой, и миллион рублей пострадавшей Варваре Бойко.

Текст: "Вести-Москва"

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