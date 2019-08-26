Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

Владимир Путин предложил список кандидатов на должность главы Республики Ингушетия. Среди них депутат от городского округа Назрань Урусхан Евлоев, старший территориальный специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов и врио руководителя региона Махмуд-Али Калиматов. Соответствующий документ опубликован на сайте местного правительства.

Согласно закону, выбирают нового главу депутаты ингушского парламента. Голосование пройдет в единый день – 8 сентября.

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров покинул пост, который занимал с 2008 года, 26 июня. 8 июля стало известно, что он получил звание генерала-лейтенанта и назначен на пост заместителя министра обороны РФ.