Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

Свидетель по делу о краже картины Куинджи "Крым. Ай-Петри" из Третьяковской галереи рассказал в суде, что не знал, что именно отдал ему на хранение обвиняемый в данном преступлении Денис Чуприков, передает ТАСС.

По его словам, он работал вместе с Чуприковым, у них сложились дружеские отношения, и он время от времени оставлял у него в подвале шины на хранение. В конце января он привез с собой некую вещь, завернутую в черную синтетическую куртку, попросив подержать ее подвале некоторое время.

"Что было в этой куртке, я не знал, думал, что это ноутбук, а потом выяснилось, что это украденная картина. Я давно знал Чуприкова, и никаких подозрений у меня не возникало", — сказал свидетель — друг обвиняемого, свидетель Сергей Терещенко.

В тот день Чуприков привез картину на автомобиле Mercedes белого цвета. "Позже ко мне приехала полиция, ее сотрудники попросили открыть подвал, что я и сделал. Там полицейские и изъяли картину", — сказал свидетель.

Как сообщалось, 27 января этого года один из посетителей музея снял картину со стены, вынул полотно из рамы за демонстрационным стендом, вышел из здания и скрылся.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность" УК РФ.

Однако уже на следующий день сотрудники МВД и ФСБ России задержали злоумышленника в поселке Заречье Московской области. Им оказался Денис Чуприков. По данным следствия, он похитил музейный экспонат в одиночку, из корыстных побуждений. Картину нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья и передали представителям Министерства культуры РФ.