Россиянку убило камнем на Фудзияме

В Японии при восхождении на вулкан Фудзияма погибла 29-летняя россиянка Анна Дубровина, сообщает ТАСС со ссылкой на японские СМИ.

По предварительным данным, на девушку упал камень. В настоящее время полиция обследует место ЧП.

Между тем, в консульском отделе российского посольства сообщили, что пока не получали информацию о случившемся от японской полиции.