Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 августа 201916:27 Данила Махалин

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года. Впереди две игры: против Шотландии и Казахстана. Обе уже в начале сентября.

Российская премьер-лига летом 2019 года стартовала ярко. Новые стадионы, растущая посещаемость, голы на любой вкус атакующий стиль у большинства команд и множество молодых талантов.

Задача Станислава Черчесова собрать все эти индивидуальные успехи воедино и поместить всех в один состав.

"Мы понимаем, что Черчесов – человек с характером, упорный, а иногда даже упрямый. Но поскольку это упрямство принесло ему успех на Чемпионате мира, он, конечно, будет настаивать на своей линии поведения. Это естественно: он же главный тренер", — подчеркивает спортивный комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко.

В списке вызванных футболистов – 26 человек, несмотря на уверенную игру Максименко из "Спартака" и прогресс Сафонова из "Краснодара".

В сборную попали Гилерме из "Локомотива", Лунёв из "Зенита" и Джанаев из "Сочи".

Среди защитников фамилии все уже привычные, за исключением Вячеслава Караваева, который играет у Слуцкого в голландском "Витессе", забивает, и удерживает со своей командой второе место в чемпионате.

"Мы смотрим, как кандидаты в сборную играют, как они выглядят. И самое главное, как они выглядят в физическом состоянии, какие задачи они в клубе получают, мы не знаем, какая непосредственная установка перед игрой, мы не знаем. Мы видим, насколько они готовы. Слава богу, сейчас современные методики: можно отсмотреть кто сколько пробежал, что сделал. Мы на это внимание обращаем. Почему? Потому, что если игрок физически готов, то его всегда можно встроить в командную игру", — поясняет главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов.

Стремительно становятся лидерами Миранчуки в "Локо", постоянно участвует в голевых комбинациях Головин в "Монако".

Также не прошел Черчесов мимо игры в "Спартаке" десятого номера — Зелимхана Бакаева. За одну неделю он оформил два дубля в ворота "Туна" и "Ахмата", которые закрепил сольным проходом и голевым пасом на последних минутах во встрече с "Крыльями Советов". Поэтому радость от такой продуктивной игры скрыть у Бакаева не получается.

"Четыре игры за десять дней – это очень тяжело сказываются. И нам тренер сказал: еще и еще, давайте через не могу! Вышли. Можно сказать, что заслуженно победили, потому что фактически контролировали весь второй тайм. Создавали, бежали!" – рассказал об игре полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Но самая обсуждаемая тема – это нападающие. Тут у Черчесова выбор тоже непростой.

Ударно начал сезон Соболев из "Крыльев", у которого 6 мячей в 7 турах. Но он не вызван. В хорошей форме капитан сборной – Дзюба. Плюс продолжает забивать лучший бомбардир прошлого сезона из ЦСКА – Федор Чалов. Но его в списке тоже нет.

"На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем (Дзюба). Артем – лидер команды. Поэтому от этого тоже надо отталкиваться. Мы же не говорим, что мы недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то больше пользы приносит команде, сильнее выглядит. Из этого мы и исходим", — подчеркивает Станислав Черчесов.

Зато вызван Николай Комличенко, который штампует голы в чешском чемпионате. В прошлом туре он, например, сделал покер и еще раз недвусмысленно намекнул, что хочет проявить себя в более сильной лиге.

"Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. "Млада" и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается, как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни", — предложил Николая Комличенко.

6 сентября сборная России сыграет с шотландцами в Глазго и 9 сентября с командой Казахстана в Калининграде.

Сейчас

15:23

Россиянку убило камнем на Фудзияме

15:16

Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

15:11

Родовое село Кадыровых переименовано

14:12

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

13:50

Путин обеспокоен медленным ростом доходов населения

13:11

Песков: присоединение России к G7 - не самоцель

12:39

Посол России в Великобритании освобожден от обязанностей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

Трамп: присутствие России на G7 было бы полезно, но не все с этим согласны

1 час назад
Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

Путин предложил кандидатов на пост главы Ингушетии

45 минут назад
Аэропорт Жуковский построит дополнительную защиту от птиц

Аэропорт Жуковский построит дополнительную защиту от птиц

25 минут назад
Песков о Северодвинске: сигналов от иностранных станций по поводу радиоактивного загрязнения не поступало

Песков о Северодвинске: сигналов от иностранных станций по поводу радиоактивного загрязнения не поступало

2 часа назад
Двое в черном среди бела дня застрелили женщину в шведском Мальмё

Двое в черном среди бела дня застрелили женщину в шведском Мальмё

1 час назад
Кому выгодна торговая война США и Китая: 10 стран

Кому выгодна торговая война США и Китая: 10 стран

4 часа назад
Россиянку убило камнем на Фудзияме

Россиянку убило камнем на Фудзияме

41 минута назад
Петр Мамонов перенес операцию на сердце

Петр Мамонов перенес операцию на сердце

1 час назад
Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

Ёла Санько рассказала, почему ее назвали в честь ёлочки

26 минут назад
Организаторы "Стенограффии" решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

Организаторы "Стенограффии" решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

4 минуты назад
Новый проект ФИФА: футбольных судей заменят роботами

Новый проект ФИФА: футбольных судей заменят роботами

1 час назад
Это - атмосфера: джазовый фестиваль в Коктебеле восхитил зарубежных музыкантов

Это - атмосфера: джазовый фестиваль в Коктебеле восхитил зарубежных музыкантов

47 минут назад
Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

Александр Яковенко возглавит Дипакадемию МИД

3 часа назад
Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

Дом музыки отметит День города под звуки волынки и джаза

1 час назад
Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

Нужна помощь: Максима Дутова спасут лекарства и перевязочные материалы

7 часов назад
Умер старейший подводник России

Умер старейший подводник России

20 минут назад
Прощай, Центарой! Родовое село Кадыровых переименовано

Прощай, Центарой! Родовое село Кадыровых переименовано

45 минут назад
Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

Похищенная картина Куинджи хранилась рядом с шинами

57 минут назад
Водитель, сбивший двух женщин на тротуаре, отправится в колонию на шесть лет

Водитель, сбивший двух женщин на тротуаре, отправится в колонию на шесть лет

58 минут назад
Почему диабет повышает риск развития рака

Почему диабет повышает риск развития рака

1 час назад
Фестиваль Koktebel Jazz Party. Фотолента

Фестиваль Koktebel Jazz Party. Фотолента

1 час назад
Что показали в первом трейлере ремейка "Леди и Бродяги"

Что показали в первом трейлере ремейка "Леди и Бродяги"

1 час назад
Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

Тревел-блогер из Краснодара умерла после ДТП на Бали

1 час назад
Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

Сексуальный скандал не помешал Доминго сорвать овации в Зальцбурге

3 часа назад
Tesla в России может подешеветь вдвое: электромобилям хотят вернуть льготы

Tesla в России может подешеветь вдвое: электромобилям хотят вернуть льготы

3 часа назад
Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

Олимпийский чемпион по бегу выжил в лобовом столкновении

3 часа назад
Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

Боевая граната взорвалась в жилом доме в Находке

3 часа назад
Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

Следствие: арестованное имущество и активы Абызова оцениваются в 27 миллиардов

3 часа назад
Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

3 часа назад
Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

Учебный самолет ВВС Испании рухнул в море на глазах у туристов

3 часа назад
В Москве можно будет посетить Колизей

В Москве можно будет посетить Колизей

4 часа назад
Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

Приход Исаакиевского собора в Петербурге изменил график богослужений

4 часа назад
Чемпионы мира по Dota 2 выиграли $15,6 млн

Чемпионы мира по Dota 2 выиграли $15,6 млн

4 часа назад
Как секс без презерватива защищает от ВИЧ

Как секс без презерватива защищает от ВИЧ

4 часа назад
"Что из того, что мы дежурим?": врачи отказались помогать девушке с отеком легких

"Что из того, что мы дежурим?": врачи отказались помогать девушке с отеком легких

5 часов назад
В Подмосковье придут первые заморозки

В Подмосковье придут первые заморозки

5 часов назад
Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

5 часов назад
Полицейский подобрал на трассе двух собак и вернул их хозяину

Полицейский подобрал на трассе двух собак и вернул их хозяину

5 часов назад
Тюнинга не будет: Alpina не хочет иметь дело с "неправильными" BMW

Тюнинга не будет: Alpina не хочет иметь дело с "неправильными" BMW

5 часов назад
8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

8 сентября в Абхазии пройдет второй тур выборов

5 часов назад
В британской психбольнице сфотографировали привидение

В британской психбольнице сфотографировали привидение

5 часов назад
Вести.net: производители образовательной электроники Sphero и littleBits объединяются

Вести.net: производители образовательной электроники Sphero и littleBits объединяются

6 часов назад
В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек

В Москве День флага отпраздновали около полумиллиона человек

6 часов назад
На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет &#8211; обойдется дешевле "Ауруса"

На работу и дачу на танке Т-34? Почему бы и нет – обойдется дешевле "Ауруса"

6 часов назад
Шел под колеса без оглядки: смертельная авария в Смоленске попала на видео

Шел под колеса без оглядки: смертельная авария в Смоленске попала на видео

6 часов назад
Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

Жерар Депардье сыграет Л.И. Брежнева

6 часов назад
10 регионов России, где чаще всего берут ипотеку

10 регионов России, где чаще всего берут ипотеку

6 часов назад
Гризманн в "Барселоне" взял на себя роль Месси и Суареса

Гризманн в "Барселоне" взял на себя роль Месси и Суареса

7 часов назад
США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

США ввели новые санкции против России из-за дела Скрипалей

7 часов назад
Есть стыковка: "Союз" "перепарковался" на модуль МИМ2

Есть стыковка: "Союз" "перепарковался" на модуль МИМ2

9 часов назад
Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

Росстат дал прогноз на будущее по соотношению женщин и мужчин в России

10 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку