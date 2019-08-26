Черчесов огласил список сборной на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года. Впереди две игры: против Шотландии и Казахстана. Обе уже в начале сентября.

Российская премьер-лига летом 2019 года стартовала ярко. Новые стадионы, растущая посещаемость, голы на любой вкус атакующий стиль у большинства команд и множество молодых талантов.

Задача Станислава Черчесова собрать все эти индивидуальные успехи воедино и поместить всех в один состав.

"Мы понимаем, что Черчесов – человек с характером, упорный, а иногда даже упрямый. Но поскольку это упрямство принесло ему успех на Чемпионате мира, он, конечно, будет настаивать на своей линии поведения. Это естественно: он же главный тренер", — подчеркивает спортивный комментатор ВГТРК Владимир Стогниенко.

В списке вызванных футболистов – 26 человек, несмотря на уверенную игру Максименко из "Спартака" и прогресс Сафонова из "Краснодара".

В сборную попали Гилерме из "Локомотива", Лунёв из "Зенита" и Джанаев из "Сочи".

Среди защитников фамилии все уже привычные, за исключением Вячеслава Караваева, который играет у Слуцкого в голландском "Витессе", забивает, и удерживает со своей командой второе место в чемпионате.

"Мы смотрим, как кандидаты в сборную играют, как они выглядят. И самое главное, как они выглядят в физическом состоянии, какие задачи они в клубе получают, мы не знаем, какая непосредственная установка перед игрой, мы не знаем. Мы видим, насколько они готовы. Слава богу, сейчас современные методики: можно отсмотреть кто сколько пробежал, что сделал. Мы на это внимание обращаем. Почему? Потому, что если игрок физически готов, то его всегда можно встроить в командную игру", — поясняет главный тренер российской футбольной сборной Станислав Черчесов.

Стремительно становятся лидерами Миранчуки в "Локо", постоянно участвует в голевых комбинациях Головин в "Монако".

Также не прошел Черчесов мимо игры в "Спартаке" десятого номера — Зелимхана Бакаева. За одну неделю он оформил два дубля в ворота "Туна" и "Ахмата", которые закрепил сольным проходом и голевым пасом на последних минутах во встрече с "Крыльями Советов". Поэтому радость от такой продуктивной игры скрыть у Бакаева не получается.

"Четыре игры за десять дней – это очень тяжело сказываются. И нам тренер сказал: еще и еще, давайте через не могу! Вышли. Можно сказать, что заслуженно победили, потому что фактически контролировали весь второй тайм. Создавали, бежали!" – рассказал об игре полузащитник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев.

Но самая обсуждаемая тема – это нападающие. Тут у Черчесова выбор тоже непростой.

Ударно начал сезон Соболев из "Крыльев", у которого 6 мячей в 7 турах. Но он не вызван. В хорошей форме капитан сборной – Дзюба. Плюс продолжает забивать лучший бомбардир прошлого сезона из ЦСКА – Федор Чалов. Но его в списке тоже нет.

"На сегодняшний день на месте Чалова у нас играет Артем (Дзюба). Артем – лидер команды. Поэтому от этого тоже надо отталкиваться. Мы же не говорим, что мы недовольны тем или иным футболистом. Мы говорим, что кто-то больше пользы приносит команде, сильнее выглядит. Из этого мы и исходим", — подчеркивает Станислав Черчесов.

Зато вызван Николай Комличенко, который штампует голы в чешском чемпионате. В прошлом туре он, например, сделал покер и еще раз недвусмысленно намекнул, что хочет проявить себя в более сильной лиге.

"Как известно, осталась неделя до закрытия трансферного окна. "Млада" и я открыты для предложений. Обычно много переходов случается, как раз в последние дни. Поэтому всё возможно, но я и здесь получаю удовольствие от футбола. Поэтому никакой паники нет. Посмотрим, что будет в ближайшие дни", — предложил Николая Комличенко.

6 сентября сборная России сыграет с шотландцами в Глазго и 9 сентября с командой Казахстана в Калининграде.