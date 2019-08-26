Умер старейший подводник России

На 106-м году жизни в Тамбове скончался ветеран Великой Отечественной войны, капитан 1-го ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин.

Об этом рассказал руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области Игорь Николаев. По его словам, Ксюнин умер 26 августа, в понедельник рано утром. "Он единственный, пожалуй, в мире, доживший до такого почтенного возраста подводник", — отметил Николаев. Руководитель музея также рассказал, что они серьезно занимались поиском одногодок Ксюнина, но никого не нашли. Игорь Николаев подчеркнул, что Юлий Порфирьевич — это фигура очень крупного масштаба, которая прожила большую, яркую, тревожную и героическую жизнь, сообщает ТАСС.

10 февраля 2019 года Юлий Порфирьевич отметил 105-летие. Военную службу Ксюнин начинал во время ВОВ на подлодках "Малютка", чьи размеры можно сравнить с железнодорожным вагоном. После этого капитан 1-го ранга обучал зенитчиц, готовил матросов-мотористов, а также работал в военной приемке новых кораблей.

За военную карьеру Юлия Ксюнина наградили орденами и медалями. В 1960 он демобилизовался и приехал в Тамбов, где активно занялся преподавательской и общественной деятельностью.