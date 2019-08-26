Задержан шестой участник перестрелки в Краснодаре. Об этом сообщает "Вести Сочи". Молодого человека обнаружили в Адлерском районе, в приграничной зоне.

Как известно, конфликт, после которого произошло столкновение с применением оружия, произошел в ночь на 21 августа. Итог перестрелки — двое ранены, один, уроженец Дагестана, погиб. Сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю были задержаны пять человек.

По информации оперативников, конфликт на бытовой почве разгорелся между приехавшими с Северного Кавказа. Общее число предполагаемых участников — около тридцати человек. Сейчас задержанный этапирован в Краснодар.