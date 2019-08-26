Организаторы "Стенограффии" решили убрать крест из работы Покраса Лампаса

Организаторы фестиваля "Стенограффия", посвященного уличной живописи, а также стрит-арт художник Покрас Лампас приняли решение убрать крест из работы на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге. Ранее данное творение каллиграфиста спровоцировало недовольство верующих.

В понедельник, 26 августа, состоялась встреча организаторов фестиваля с верующими активистами, которые протестуют против граффити. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Стенограффии", креста на Площади первой пятилетки не будет. "Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей", — отметил представитель фестиваля.

Покрас Лампас, в свою очередь, по видеосвязи на пресс-конференции рассказал, что ему поступают угрозы из-за его работы "Супрематический крест". Они приходят в виде различных видеозаписей и сообщений. Как отметил художник, некоторые из них довольно агрессивно настроенные. Лампас отметил, что он принимает решения, исходя из собственного мнения, из виденья и анализа ситуации в целом, а никак из-за попыток давления на него.

Стрит-арт художник рассказал, что не станет цитировать агрессивные высказывания в свой адрес, поскольку именно на это они и нацелены. Лампас отметил, что его сложно как-то испугать или спровоцировать.

Ранее в понедельник, 26 августа сообщалось, что художник-каллиграфист не приедет в Екатеринбург для восстановления своей работы. Это связано с тем, что 25 августа православные активисты вышли на митинг против этого.

"Супрематический крест" в рамках фестиваля "Стенограффия" Покрас Лампас создал в июле 2019 года. Чуть позже работа пострадала от действий дорожных рабочих — ее залили гудроном.