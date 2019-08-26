Станислав Черчесов: для нас Дзюба лучше Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не вызвал нападающего московского ЦСКА Федора Чалова на отборочные игры Евро-2020 со сборными Казахстана и Шотландии. Также он сравнил армейского форварда с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой.

"Молодежной сборной предстоят важнейшие официальные матчи. Если у нас есть игрок молодежной сборной, которого мы не планируем в основной состав, значит, он должен играть там, где принесет больше пользы", – цитирует специалиста "Спорт-экспресс".

Кроме того, наставник российских футболистов ответил на вопрос, почему Чалов для него является игроком скамейки, а не основного состава. "Потому что Дзюба – наш капитан, он лучше, чем Чалов для нас", – заявил Черчесов.

Напомним, что ранее тренерский штаб сборной России объявил список игроков, вызванных на матчи с Шотландией и Казахстаном, которые состоятся 6 и 9 сентября соответственно.