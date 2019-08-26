Подполковника полиции на Урале арестовали за изнасилование подчиненной

Новый поворот в скандальном деле любвеобильного полицейского из Челябинской области. Суд арестовал бывшего заместителя начальника отдела МВД города Чебаркуль Рифа Биктимирова.

Программа "Дежурная часть" на канале "Россия 24" уже рассказывала эту пикантную историю. Сразу несколько офицеров в юбке пожаловались, что подполковник оказывал им недвусмысленные знаки внимания. Биктимиров с образом ловеласа в погонах не согласился.

По его словам, слухи о домогательствах поползли после служебной проверки, которую инициировала служба собственной безопасности МВД. Теперь доказывать свою невиновность подполковнику придется из СИЗО.