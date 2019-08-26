Молодая мама украла коляску и забыла сына в детском магазине

Полным фиаско завершилась попытка трех туристок украсть коляску из магазина в Нью-Джерси, сообщает CBS. И дело да не в том, что злоумышленниц зафиксировали камеры наблюдения, а в том, что им пришлось возвращаться на место преступления, где они оставили ребенка.

Порог торговой точки злоумышленницы с четырьмя детьми переступили во второй половине дня 16 августа. Две мамы отвлекали многочисленными вопросами продавца, а третья, отпустив сынишку побегать, вытащила с полки коляску, долго не могла ее сложить, но в конце концов совладала с механизмом и вынесла желанный товар из магазина. Она так торопилась, что совсем забыла о ребенке. Не заметили его и ее пособницы, поспешившие на выход.

Прошло около шести минут, прежде чем обеспокоенная мама вновь появилась у прилавков. Без тени стеснения 23-летняя женщина забрала сына и вернулась к оставленной на улице коляске, но вскоре они переместились в полицейский участок.

"Я был опечален тем фактом, что кто-то оставил своего ребенка ради кражи", — признался владелец торговой точки.

По его словам, туристки прибыли в США из Великобритании, где украденная ими коляска стоит в разы дешевле, нежели в американском магазине.