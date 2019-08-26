В Приамурье действует банда мошенников, собирающая деньги пострадавшим от паводка

Глава Приамурья Василий Орлов рассказал, что мошенники в Амурской области рассылают фальшивые распоряжения от имени губернатора, в которых просят о финансовой помощи на возведение жилья пострадавшим от паводка.

Соответствующее заявление Орлов сделал на своей странице в Instagram. По его словам, мошенники присылают "грубые отвратительные подделки" руководителям предприятий и фирм. В фальшивых распоряжениях от имени губернатора изложена просьба в строительстве домов для подтопленцев. "Мало того, для большей убедительности мошенники еще и звонят", — отметил глава Приамурья.

По словам Василия Орлова, злоумышленники также указывают реквизиты счета. Глава Приамурья просит всех быть бдительными, поскольку у них есть только один счет для сбора благотворительных средств, реквизиты которого указаны на официальном сайте правительства.

Орлов рассказал, что от действий мошенников уже пострадали некоторые руководители фирм, которые перечислили злоумышленникам финансовые средства. "И суммы немалые", — отметил глава Приамурья. По словам Орлова, люди обманывают и делают деньги на чужой беде. "Мы с вами знаем, как тяжело пришлось области, как утонули наши населенные пункты и как много еще предстоит сделать", — заявил в Instagram Орлов.