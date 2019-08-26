Российские баскетболисты крупно уступили аргентинцам в преддверии Кубка мира

Мужская сборная России по баскетболу в рамках международного товарищеского турнира, который проходит в китайском Нинбо, встретилась с командой Аргентины. Россияне не сумели оказать достойного сопротивления сопернику, уступив со счетом 64:85 (8:18, 20:21, 20:20, 16:26).

В следующей товарищеской встрече российские баскетболисты сразятся с испанской командой. Матч состоится 28 августа.

Кубок мира-2019 пройдет в восьми городах Китая с 31 августа по 15 сентября. Команда Сергея Базаревича на первом групповом этапе сыграет со сборными Аргентины, Южной Кореи и Нигерии.