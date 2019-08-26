В ответ на оскорбления жены Макрон посоветовал бразильцам другого президента

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал гражданам Бразилии такого президента, который будет вести себя на высоте своих обязанностей.

Как передает ТАСС, данное заявление лидер Пятой республики сделал на пресс-конференции, посвященной проблемам Амазонии.

Макрон расценил высказывания бразильского президента Жаира Болсонару в адрес первой леди Франции как крайне невежливые и выразил надежду, что у Бразилии появится другой лидер, который "будет вести себя на высоте своих обязанностей".

Скандал разгорелся после того как 25 августа один из подписчиков Болсонару в Facebook разместил на его страничке комментарий, в котором опубликовал фотоколлаж, на котором изображены лидеры Бразилии и Франции со своими женами. Картина была снабжена подписью: ""Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару". От себя пользователь написал: "Президент, Макрон вам просто завидует".

На данный комментарий Болсонару написал: "Не унижай парня, ха-ха". В пресс-службе президента Бразилии не стали уточнять, принадлежат ли эти слова самому руководителю страны или кому-то из его помощников.

Со стороны Болсонару это не первый недружелюбный выпад в адрес Парижа. В июле он отказался встретиться с посещавшим Бразилию министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, сославшись на свою занятость.