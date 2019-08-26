В последний день лета в столице пройдет XVII Московский фестиваль прессы

Последний день лета Москва ознаменует стартом XVII Московского фестиваля прессы, который состоится на Поклонной горе под девизом "Встречай то, о чем читаешь!". С печатных страниц сойдут известные издания, создав в Парке Победы современный медиагород.

Москвичи и гости столицы 31 августа смогут посетить специализированные кластеры, где их будут ждать встречи с яркими и известными личностями — профессионалами мира СМИ. Также желающие смогут принять участие в творческих мастерских. В числе тематических зон представлены следующие: "Бизнес", "Книги", "Дети", "Увлечения", "Спорт и здоровье". Особое место на площадке будет отведено секции "Digital", в которой установят VR-кинотеатр.

В деловой зоне можно будет получить консультацию практикующего юриста, а также послушать лекции успешных предпринимателей и научных деятелей. Там же гостей ожидает открытая конференция газеты "Аргументы и факты", которая будет посвящена вопросам климатических изменений и природных аномалий, происходящих в мире. Ее проведет заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд.

В зоне "Digital" будут объединены онлайн-СМИ различных направлений. В их числе шатер компании "Mail.ru Group", а также социальной сети "Одноклассники". Данная тематическая зона рассчитана на все возрастные группы, но для людей старшего поколения пройдет мастер-класс клуба "Инста-бабушка", организованный газетой "Московское долголетие". Кроме того, желающие запечатлеть себя смогут отправиться в фото-зону Bullet time, чтобы получить свое анимированное изображение на память о фестивале.

В кластере "Увлечения" желающие смогут попробовать свои силы в разных ремеслах в рамках мастер-классов. В детской зоне подрастающее поколение ждут викторины, разнообразные соревнования, розыгрыши призов. Также здесь будут оборудованы отдельный кинозал и игровая площадка.

В тематической зоне "Спорт и здоровье" опытные фитнес-инструкторы и специалисты по здоровому питанию расскажут, как поддерживать хорошую физическую форму, а также сохранить молодость. Кроме того, здесь пройдут соревнования по киберспорту.

В книжной зоне состоятся презентации литературных новинок и автограф-сессии авторов. Желающие смогут расположиться в оригинальном читальном зале, почитать книгу в гамаке, выиграть новое издание, а также обменяться литературой с другими ее ценителями.

Также Московский фестиваль прессы поддержит общероссийский "Марафон добра Даниила Гранина", который организован Российским книжным союзом и приурочен к 100-летию со дня рождения писателя. В рамках мероприятия будет организован пункт сбора литературы в поддержку сельских библиотек.

Фестиваль также посетят звездные гости и эстрадные артисты. В концерте холдинга BRIDGE MEDIA примут участие Доминик Джокер, Митя Фомин, Эмма М, NOLA и SOYANA. Также пройдет музыкальная программа газеты "Вечерняя Москва", которая посвятит себя культуре народов, живущих в столице.