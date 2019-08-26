На юге Москвы человек выпал с горящего 14-го этажа

Мужчина, спасаясь от огня, выпрыгнул из окна и погиб. Инцидент произошел в жилом доме номер 34 на улице Задонской, что на юге Москвы.

Огонь вспыхнул в квартире на 14 этаже, сообщает агентство ТАСС. Жилец прыгнул в окно еще до приезда пожарных.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На данный момент огонь потушен.