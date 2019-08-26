Шансов выжить не было: сын известного бизнесмена сбил женщину на предельной скорости

В Москве следователи изучают обстоятельства смертельной аварии на Песчаной улице. Mercedes, за рулем которого находился 19-летний сын известного бизнесмена, на бешеной скорости сбил пенсионерку. Эксперты уже пришли к выводу, что водитель разогнался как минимум до 100 километров в час. Удар был такой силы, что шансов выжить у женщины просто не было. Сразу после ДТП лихач принялся заметать следы.

Трагедия на Песчаной улице произошла примерно в 19 часов, когда еще было светло. Кадры ДТП попали на видео. Пенсионерка Вера Сухарева спускается на проезжую часть, как вдруг на нее налетает машина и сбивает ее.

"За 15 метров он начал тормозить. Но это ничто для той скорости, на которой он двигался, — говорит очевидец Алексей. – От начала торможения до полной остановки – порядка 70 метров".

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Но это не снимается ответственности с водителя.

"Кузов автомобиля по дороге за 120 миллисекунд перемещается более чем на 20 метров, — констатирует независимый технический эксперт Юрий Антипов. – Это значит, что скорость передвижения была выше ста километров в час".

Сразу после аварии Бэн Даймон, сын бизнесмена Мэтта Дэймона, приехал на место ДТП. В это время его сын уже начал заметать следы: откинул оба номера на машине, но очевидцы успели их запечатлеть.

"Сотрудники ДПС начали осматривать места ДТП, а он в этот момент нагло стал скручивать номера", — добавляет Алексей.

Местные жители в произошедшем винят не только лихача. Перекресток спроектирован так, что вынуждает нарушать правила дорожного движения. Дорога ведет не только к жилым домам, но и к школам. Но перехода через нее нет, также тут нет "дорожных полицейских". Поэтому людей, особенно пожилых, вынуждают нарушать правила дорожного движения.

Бэна Даймона отпустили под подписку о невыезде. Теперь он скрывается в элитном доме. Вопрос об установке искусственной неровности на дороге для снижения скорости автомобилей в месте ДТП будет решаться после проведения экспертизы.

"Возбуждено уголовное дело по статье 164", — поясняет дежурный офицер Управления ГИБДД по Москве Татьяна Сафронова.

Однако очевидцы аварии опасаются, что влиятельные родственники позволят Бэну Даймону уйти от ответственности.