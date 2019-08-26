За гонку с грудным ребенком на руках мать призывают лишить всех прав

Громкий скандал в Сети вызвало видео гонки на Киевском шоссе. Очевидцы сняли "Мерседес", который летел на скорости 140 километров в час. За рулем была мать с грудным ребенком на руках. Как она объяснила свой рискованный поступок?

- Одной рукой управляет, по всей дороге виляет!

Киевское шоссе. На огромной скорости несется "Мерседес". Внимание привлекает не сама машина, а ее водитель.

- Где-то 140 она пошла, на руках ребенок.

Точнее, в одной руке ребенок, в другой — руль. Окно полностью открыто, из-за ветра волосы лезут в лицо, нарушают обзор. Все это делает ситуацию еще более экстремальной. Как оказалось, нарушительницу зовут Светлана. С десятимесячной дочкой на руках она торопилась домой.

"До дома оставалось 10 километров. Орущий ребенок на руках, я ее успокоила и как можно быстрее пыталась доехать до дому. Я попыталась принять кучу действий по успокоению маленькой дочки, но она уже разрывалась, истерика уже началась", — говорит Светлана Радченко.

На заднем сидении в тот момент находился еще один ребенок — старшая дочь. Ей четыре года. Муж Светланы поведение жены не оправдывает, но и сам не знает, как бы повел себя в такой ситуации.

"Я боюсь ездить один с двумя детьми, я этого никогда не делаю. У меня всегда это делает супруга. Соответственно, здесь есть ее доля правды тоже, но мне это не нравится", — говорит он.

В соцсетях, не дожидаясь объяснений женщины, требуют лишить ее не только водительских, но и родительских прав.

- Надеюсь, органы опеки уже выехали.

- Это отклонения однозначно. Ни материнского инстинкта, ни страха, ни совести, ни мозгов!

Светлана утверждает, что так она раньше никогда не поступала и повторять опасный трюк не собирается. Однако сотрудники ГИБДД кадрами опасного вождения уже заинтересовались. Женщину ждет штраф в три тысячи рублей за то, что ребенок не находился в автокресле и не был пристегнут ремнем безопасности.