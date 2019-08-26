Forbes назвал самую дорогую певицу 2019 года

Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии американского журнала Forbes.

По данным издания, в 2018-м Свифт после того, как ее альбом Reputation был продан тиражом более двух миллионов копий за первую неделю, поднялась на вторую строчку рейтинга. Этот же альбом, который в 2019 году стал самым кассовым туром в истории США, принес певице более 226 миллионов долларов.

Кроме того, немалые дивиденды Свифт заработала на продаже своего нового альбома Lover, который был выпущен в августе 2019 года и на контракте с лейблом Republic Records. Все это позволило ей занять вершину списка.

На второе и третье места претендуют американские певицы Бейонсе с доходом в 81 миллион долларов и Рианна, заработавшая за год 62 миллиона долларов.

В топ-10 самых богатых исполнительниц также вошли Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде, Дженнифер Лопез, Леди Гага, Селин Дион и Шакира.