Велосипедист с пассажиром на руле насмерть сбили пенсионерку на переходе

Забава молодых поляков обернулась трагедией — катаясь на велосипеде, они насмерть сбили пенсионерку. При этом основной удар нанес молодой человек, сидевший не за рулем, а на руле, сообщает Ototorun.pl. Озорники попали в объектив камеры наблюдения.

ЧП произошло около полудня 22 августа в Торуни. На кадрах видно, как взятое напрокат транспортное средство вылетает на переход и практически ту же врезается в 86-летнюю женщину. Обзор крутившему педали велосипедисту закрывал его приятель, восседавший на руле. И хотя удар оказался не сильным, пенсионерка упала на землю и ударилась головой об асфальт.

Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ей жизнь не удалось — она скончалась на следующий день, не приходя в сознание.

Велосипедист и его наездник скрылись с места, задержать их пока так и не удалось, хотя правоохранители обнаружили орудие убийства — его вернули в пункт проката.