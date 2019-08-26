Трамп: Путин гордый человек, и проситься в G7 не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия примет приглашение вернуться в "Большую восьмерку", но лишь в том случае, если ей это предложат — сама проситься туда страна не будет. Соответствующий комментарий американский лидер сделал на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита G7.

Как отметил Трамп, президент России Владимир Путин — гордый человек, потому он не станет просить. "Зачем ему просить? Если что-то произойдет и его пригласят, я уверен, он скажет "да", — добавил глава США. По его словам, в ходе саммита "Большой семерки" данный вопрос обсуждался и продолжает обсуждаться, пока прогресса нет.

Трамп отметил, что он был бы склонен ответить положительно по поводу возвращения России. "Кто-то тоже, а кто-то, вероятно, нет", — подчеркнул американский лидер. По его словам, дискуссия на тему возвращения России в G8 — "хорошая" и "ровная", сообщает РИА Новости.

По мнению Дональда Трампа, это будет хорошо для России и для всех. "Это будет позитивно, но это только обсуждения, которые мы ведем", — отметил глава США. Он считает, что в конечном итоге людям нравится идея возвращения России в "восьмерку".

Ранее Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7, который состоится в США в 2020 году. Сам Путин заявил, что считает полезным любые контакты страны с участниками "Большой восьмерки" и не исключает возобновления формата G8.

В понедельник, 26 августа, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что Россия никогда инициативно не поднимала вопрос о возвращении в "Большую восьмерку" и никогда ни о чем никого не просила. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что для Москвы возвращение в G8 не является самоцелью и навязывать свое участие в ней она не собирается.