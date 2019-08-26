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26 августа 201918:23

"Они убьют меня, как Ирину Цывину!": одинокий артист взывает о помощи

Александра Числова — актера, сыгравшего более 250 эпизодических ролей, — сейчас трудно узнать. "Они убьют меня, как Ирину Цывину", — взывает о помощи одинокий артист из своей квартиры, откуда он не выходит уже 50 дней и не встает с кровати. Насколько справедливы опасения Числова в том, что его намеренно доводят до смерти? И чем эти опасения вызваны?

Еще три месяца назад, когда Александр Числов подарил свою квартиру племяннице, Александр Владимирович принимал участие в съемках и строил планы. Но последние 50 дней он не встает с кровати и отказывается покидать жилище. 54-летний артист уверен: стоит ему переступить порог, и он останется без крова. Ведь жильцами в квартире одинокого актера оказались люди, рядом с которыми провела последние месяцы жизни знаменитая актриса Ирина Цывина, и которых обвиняли в ее гибели...

Друг Александра Борис Реутов знаком с ним не менее десяти лет. По его словам, в начале весны Саша по телефону сообщил ему, что оформил квартиру на свою племянницу Светлану. Он жаловался, что находиться в этой квартире ему тяжело: в ней живут некие Денис и Андрей, и "обстановка нездоровая". В июне Числов переехал в Юхнов к маме.

"Выглядел он тогда очень плохо: бледный, желтый, одна нога опухшая, дышал очень тяжело, по лестнице поднимался с огромным трудом, плохо ел", — вспоминает Реутов.

На предложение друга вернуться в Москву и лечиться Александр заявил, что ляжет в больницу в Юхнове, а нет – так будет там умирать. Когда актер все же уехал в столицу, то перестал отвечать на звонки. Светлана рассказала Борису, что дядя слег, но когда она вызывает ему скорую, он отказывается от госпитализации. А когда Числов все же позвонил приятелю, то стал говорить, что его хотят убить и отобрать квартиру. Он попросил Реутова забрать его.

Корреспонденты "Прямого эфира" телеканала "Россия" выехали к больному актеру и застали его в удручающем состоянии. Он боится, что его травят, поэтому дней десять уже ничего не ел. По его словам, заполучить его жилплощадь "не отказался бы" Денис, который живет в соседней с актером комнате. Александр утверждает, что не встает с кровати уже больше месяца, и не смог этого сделать даже с помощью сотрудников программы. Но им удалось уговорить артиста позволить скорой увезти его на обследование.

Общественный деятель Виктория Какалия — подруга Ирины Цывиной — говорит, что виделась с Александром на похоронах актрисы, и уже тогда он постоянно говорил о собственной смерти. Свой нездоровый вид он объяснил просто: "Я выпиваю".

Еще одна подруга Ирины, работавшая с Числовым актриса Ольга Спиркина, подтверждает: тот "прикладывался" после каждого съемочного дня. В больнице врач констатировал у пациента крайнее истощение и предложил начать с пары ложек куриной лапши.

"Одну ложку лапши и две – коньяку", — потребовал Числов.

Тарас Клеманов, врач клиники, куда лег Числов, признает: характер у пациента непростой, и отчасти он сам виноват в ситуации, в которой оказался. Пристрастие к алкоголю стало причиной полиневропатии, из-за которой он не может встать, а отказ от еды – к полиорганной недостаточности. В больнице актера, конечно, отмоют, подкормят и подлечат, но если он вернется обратно в царящую дома антисанитарию, все это будет напрасно.

Светлана Андрианова поблагодарила создателей программы за то, что уговорили дядю лечь в больницу: ей это не удавалось. Женщина рассказала, что Числов отписал ей эту квартиру в завещании еще в 2013 году. Но полгода назад сообщил, что ему поступают непонятные угрозы: неизвестные люди требуют отдать им квартиру или прописать их в нее. И тогда Андрианова предложила дяде переоформить лакомую недвижимость на нее: сделать дарственную. Светлана утверждает, что Денис и другие обитатели квартиры – это коллеги Александра, и живут они там уже лет пятнадцать.

К удивлению съемочной группы, в доме у Числова оказался актер Денис Сердюков – бывший возлюбленный Ирины Цывиной. Он подтвердил, что снимает у Саши маленькую комнату с 2004 года. Пил Числов ежедневно, но понемногу. В 2017 году у него случился первый криз, после которого он не притрагивался к спиртному полгода. Светлана навещала дядю регулярно. Андрей Малахов спросил у гостя, не странно ли, что тот сначала оказался рядом с актрисой, погибшей при странных обстоятельствах, а потом – рядом с Александром – еще одним владельцем московской недвижимости?

Сердюков намеки ведущего гневно отверг.

Александр Числов прибыл в студию из больницы в инвалидной коляске на скорой помощи; что он сам говорит о нынешней ситуации? Кто еще, помимо Дениса, живет в его квартире? Есть ли сговор между Светланой и Сердюковым? Не Денис ли споил Цывину и налил Саше первую рюмку после его полугодового воздержания? Почему Сердюков живет у Числова, а не снимает себе отдельную квартиру? Как оценивает состояние актера психолог? Не было ли криминала в столь стремительной деградации Александра? Ответы – в "Прямом эфире".

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