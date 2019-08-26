Мустафина пропустит чемпионат мира, но настраивается на Олимпиаду

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина не сможет принять участия в чемпионате мира, который пройдет в немецком Штутгарте с 2 по 13 октября. Однако она планирует выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио.

"Скорее всего, не поеду на чемпионат мира, потому что пропустила Кубок России. В данный момент хочу восстановиться физически и морально. Я хочу начать свой путь в Токио с совершенно новой энергией", – приводит слова Мустафиной ТАСС.

Ранее российская гимнастка получила серьезную травму – разрыв икроножной мышцы. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко даже предположила, что Мустафина в ближайшее время завершит профессиональную карьеру.