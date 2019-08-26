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26 августа 201918:58

Умер политтехнолог, работавший на Ельцина и Тэтчер

Youtube/BBC Newsnight

На 78-м году жизни скончался британский политтехнолог Тим Белл. Он участвовал в предвыборных кампаниях Маргарет Тэтчер и Бориса Ельцина. О кончине сообщил бывший деловой партнер Белла Пирс Поттингер.

Британский политтехнолог прославился в качестве одной из ключевых фигур, которая принимала участие в трех успешных предвыборных кампаниях Консервативной партии Британии. Тим Белл придумал знаменитый лозунг консерваторов "Лейборизм не работает" или буквально "Труд не работает", сообщает BBC.

Политтехнолог в 1996 году участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, который переизбирался на пост президента России. Издание The Guardian отмечает, что главной задачей Белла было улучшение имиджа российского политического деятеля, поскольку в тот период его активно критиковали за злоупотребление спиртными напитками, а также за войну в Чечне.

Также британский политтехнолог был другом российского олигарха Бориса Березовского. После переезда бизнесмена в Лондон Белл работал в качестве его консультанта и представителя.

В 2008 году принадлежащее политтехнологу пиар-агентство взялось за улучшение имиджа Белоруссии в мире.

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