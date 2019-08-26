Клопп намекнул на уход из "Ливерпуля" после окончания контракта

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп может оставить клуб после завершения действия нынешнего контракта. В беседе с немецкими журналистами 52-летний специалист не исключил подобного варианта развития ситуации.

Наставник "красных" ответил на вопрос, готов ли он взять паузу после окончания контракта. "Это возможно. Сейчас тяжело сказать, смогу ли я показать все, на что способен в ближайшие три года. Если решу для себя, что больше мне нечего дать команде, сделаю перерыв в работе", – цитирует Клоппа Kicker.

Напомним, что контракт главного тренера "Ливерпуля" с клубом истекает в 2022 году. Ранее сообщалось, что в случае ухода Юргена Клоппа его пост займет экс-капитан "красных" Стивен Джеррард.