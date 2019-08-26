Липовые пенсионеры: дагестанский чиновник вышел на пенсию в 28 лет

Чиновник из Дагестана стал фигурантом дела о мошенничестве. По данным прокуратуры, он воспользовался служебным положением, исправил в документах дату рождения и стал получать пенсию в 28 лет. Как выяснилось, этот случай не единичный. Похожих историй даже не десятки, а сотни.

У прокуроров Дагестана в ближайшее время будет много работы. Выявлено более 200 случаев, когда люди незаконно получали пенсию, прибавляя себе по пять, а то и десять лет. В Пенсионном фонде они показывали поддельные паспорта и трудовые книжки. Уже понятно, что схема была отлажена, действовала группа лиц. Статей Уголовного кодекса — целый букет.

"Прокуратурой выявлены случаи незаконного получения пенсий. Виновных уже осудили. Там прибавляли от 5 до 10 лет", — отметил заместитель прокурора Левашинского района Дагестана Эльдар Абдуллаев.

А вот история молодого спортивного чиновника из села Кулецма Левашинского района.

"Я уже перечислил 150 тысяч", — заверяет он.

Заместитель главы селения Кулецма Муслим Махмудов объясняет, что уже выправил себе новый паспорт с правильным годом рождения -1989. Показывает чеки, что он вернул государству ту самую пенсию, которую уже успел получить. Но на этом вряд ли завершится его история. Сам чиновник объясняет, что это просто ошибка паспортистки.

"Мысли пришли, что это возможно, — рассказывает о своем досрочном выходе на пенсию заместитель главы селения Кулецма Левашинского района Муслим Махмудов. — Это и получилось, но лучше бы не получилось".

В паспорте Махмудова было прописано, что ему на 34 года больше, в трудовой книжке, что он начал трудиться в колхозе гораздо раньше своего реального года рождения. Что и позволило ему получать пенсию.

С таким размахом как господин Махмудов пока никто не пытался обмануть Пенсионный фонд. История с чиновником в Кулецме интересная. Махмудову, скорее всего, надо было подделать паспорт и трудовую. И вряд ли он провернул это сам. Во-вторых, молодому чиновнику надо было лично прийти в Пенсионный фонд.

Но раз его приняли за человека 64 лет, значит, он приходил в гриме или в маске?

Директор юридической группы "Яковлев и партнеры" Анастасия Рагулина рассказывает о том, чем грозит липовым пенсионерам обман Пенсионного фонда России.

В других регионах России Пенсионный фонд тоже обманывали. Как правило, мошенники подавали документы на пенсию в разных городах. Таким вот образом в Сибири одна дама некоторое время получала две пенсии, незаконно присвоив в итоге полтора миллиона рублей.

Теперь Пенсионный фонд создал единую информационную базу. Только делается она долго, пока дело дойдет до каждой деревни, пройдет время. Очевидно, что жители Левашинского района Дагестана в эту базу пока не внесены.