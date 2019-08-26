В Пскове горит склад битума

Открытое горение ликвидировано в ангаре с битумом в Пскове.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в главном управлении МЧС по региону. Отмечается, что площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров.

В настоящее время к тушению возгорания на улице Пожиговская привлечены 39 человек и 10 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.