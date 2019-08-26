Литва готовится к роли изгоя энергетического рынка Европы

В Вильнюсе хотели собрать коалицию против Минска и строительства на территории Белоруссии атомной электростанции, но не только оказались в одиночестве, но и рассорились с соседями.

Литовские политики, включая президента, не упускают случая покритиковать строительство в гродненской области под Островцом АЭС, первый энергоблок которой должен быть пущен в строй уже в конце этого года.

На днях яркими тезисами отличился бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис.

Он заявил, что “жизнеспособность” белорусской АЭС будет зависеть от “жадности литовских транзитных бизнесменов”, имея ввиду, что если Литва откажется от транзита дешёвой электроэнергии с БелАЭС, то та станет экономически нерентабельной.

А ещё Ландсбергис заявил, что запуск станции станет “гибелью” для литовской республики. "Грядущая ядерная, демографическая катастрофа и катастрофа глобального потепления могут перевернуть всё”, — заявил политик, смешав в кучу все страшилки, чтобы достучаться до “общественного сознания”. Примечательно, что всю эту терминологию можно было бы применить и в отношении собственной, пусть и остановленной уже, литовской Игналинской АЭС.

Она располагается всего в каких-то 300 километрах от строящейся станции. Более того, она и спустя 10 лет после прекращения выработки электроэнергии всё ещё стоит на литовской территории, а власти страны исправно получают деньги из европейского бюджета на её демонтаж, требующий миллиарды евро.

А несколько лет назад Вильнюс и вовсе захотел вновь построить в непосредственной близости от Игналинской АЭС новую станцию — рядом, чтобы легче было подключить её к существующим энергосетям.

Но тот проект сорвался в том числе и потому, что ради финансирования из Брюсселя Литва хотела вовлечь в проект строительства АЭС Латвию и Эстонию, но не хотела делить с ними будущие доходы.

Остановка Игналинской АЭС ради вступления в ЕС (вызвавшая резкий скачок цен для населения), а затем попытка нажиться за счёт прибалтийских соседей, демонстрируют истинные мотивы, которыми в Литве руководствуются политики, когда речь заходит об атомной энергии.

Однако, именно белорусская АЭС становится сейчас предметом их критики. Белорусских строителей и их российских партнёров обвиняют в нарушении норм и сроков, которые, якобы влекут за собой потенциальную опасность для Литвы.

Не успокаивает даже максимальная в таких ситуациях, покладистость белорусских строителей. Минск сознательно идёт на выполнение всех требований международного экспертного сообщества, чтобы доказать приверженность принципам максимальной безопасности.

В Белоруссии прекрасно понимают потенциальные угрозы, которые несёт в себе атомная энергетика в случае отклонения от норм безопасности. Последствия аварии на Чернобыльской АЭС страна испытывает на себе до сих пор.

А потому особенно остро в Минске реагируют на необоснованные обвинения в пренебрежении принципами безопасности.

Эксперты МАГАТЭ, на днях посетившие БелАЭС, дали весьма положительную оценку как самому объекту, так и стремлению Белорусских атомщиков следовать стандартам безопасности.

А вот попытки Вильнюса найти единомышленников на стороне потерпели крах. Даже прибалтийские соседи — Латвия и Эстония не поддержали идею бойкота в будущем закупок электроэнергии с БелАЭС.

Попытки Вильнюса достучаться до главного авторитета и спонсора в ЕС также завершились неудачей. Ангела Меркель прямо посоветовала литовским деятелям не заниматься политиканством, а конструктивно подойти к вопросу контроля норм безопасности на стройке под Островцом.

Но в Вильнюсе не унимаются. Демонстративные “учения” населения на случай ЧП у соседей или громкие заявления о намерении закупить миллионы доз йода для спасения населения направлены на поддержание состояния нервозности в обществе.

А скоро для тревог такого рода будет ещё больше поводов. Польша заявила о намерении построить сразу 6 новых АЭС в ближайшем будущем. Места строительства пока не определены, но вполне возможно, что одна из них окажется на востоке страны как раз у границы с Литвой.