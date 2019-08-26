Макрон объявил о скорой встрече в нормандском формате, посвященной украинскому кризису

Встреча в "нормандском формате", посвященная кризису на Украине, запланирована на сентябрь. В ней примут участие главы государств и правительств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7.

Точной даты встречи пока нет, так как французский лидер должен обсудить эту идею с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет агентство ТАСС.

Ранее о подготовке встречи в "нормандском формате" заявила германский лидер Ангела Меркель. "Это должно произойти очень быстро", — выразила надежду канцлер Германии. Она подтвердила, что, кроме нее, на переговорах будут присутствовать Путин, Макрон и Зеленский.